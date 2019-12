Le VFM tient tête au leader…mais s’incline

Le Volleyball Franches-Montagnes a donné du fil à retordre au leader. Les filles d’Olivier Lardier se sont inclinées face à Aesch 3-1 dimanche soir en Ligue A. Dans le détail, les Taignonnes ont subi la loi des Bâloises 21-25, 25-20, 25-17 et 25-22. Auteures d’un bon départ devant leur public avec le gain du premier set, les Jurassiennes ont ensuite baissé la garde lors des deux manches suivantes. Dos au mur à l’entame du quatrième set, elles ont eu un sursaut d’orgueil pour mener 16-13…avant de s’effondrer et perdre la manche fatale 25-22. Avec cette défaite, le VFM, qui restait sur trois victoires, se retrouve 5e de la hiérarchie. Il compte une petite unité d’avance sur le duo composé de Cheseaux et Lugano, avec toutefois un match de plus au compteur. /ygo