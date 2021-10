Rui Moreira claque la porte du VFM

L’entraîneur du VFM quitte le navire. En poste depuis trois mois, Rui Moreira ne sera plus le coach du Volleyball Franches-Montagnes. Le club l’a annoncé mercredi soir dans un communiqué. L’entraîneur portugais a annoncé son départ avec effet immédiat mardi. Il a décidé de jeter l'éponge en raison « d’un mal-être général quant à sa situation loin de chez lui et des siens et du niveau de l’équipe et de la ligue qu’il estime ne pas répondre à ses attentes », explique le club dans son communiqué. Rui Moreira a été remplacé dès l’entraînement de mercredi par l’entraîneur de longue date du club, Leonardo Portaleoni, « au moins jusqu’à la fin de la saison », selon le VFM. /comm-tna