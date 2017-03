Le Cross du Raimeux à Jérémy Hunt et Chantal Pape Juillard

Courir à travers les pâturages. C’est le programme du Cross du Raimeux. Cette épreuve de course à pied s’est déroulée samedi après-midi à Belprahon. Elle compte comme unique manche du championnat jurassien. Chez les hommes c’est Jérémy Hunt de Porrentruy qui a bouclé les 9.6 km en tête en 33 minutes et 50 secondes. Il a devancé Gilles Bailly de Perrefitte et Livien Monti de Fontenais.

Dans la catégorie féminine la victoire est revenue à Chantal Pape Juillard de Damvant après 6.4 km et 27 minutes et 16 secondes d’effort. Marianne Froidevaux des Breuleux et Gene Kottelat du Bémont complètent le podium. /vcl