Odile Rein-Spycher de bout en bout

Odile Rein-Spycher signe le quadruplé sur le JuraChallenge. La Franc-Montagnarde s’est montrée la plus rapide mercredi sur « La Delémontaine », 4e et dernière manche de l’épreuve. Elle a bouclé cette course à pied de 10 km en 40’15’’. La citoyenne du Noirmont a devancé l’Ajoulote Chantal Pape Juillard de 3’19’’ et la Vadaise Christelle Riat de 5’29’’. Odile Rein-Spycher remporte du coup logiquement le général de ce 1er JuraChallenge.

Côté masculin, c’est le Prévôtois Gilles Champion qui a été le plus fort mercredi. Il a terminé le tracé en 37’39’’. L’Ajoulot Livien Monti a empoché la 2e place en franchissant la ligne d’arrivée à 13’’ du vainqueur. Le 3e rang est revenu au Jurassien bernois Loïc Cuche avec 18’’ de retard. Livien Monti triomphe au classement général.

Cette 4e et dernière manche du JuraChallenge a réuni 389 concurrents. L’épreuve reviendra l’année prochaine pour une 2e édition. Des changements de sites de course ne sont pas exclus. /msc