Un record jurassien pour Fanette Humair

Un coup d’essai qui se transforme en coup de maître pour Fanette Humair. La sprinteuse a battu lundi le record jurassien sur 400 mètres pour sa première course officielle sur cette distance. Elle a réalisé un temps de 54 secondes et 22 centièmes lors d’un meeting national à Bâle. Le précédent record était de 54 secondes et 72 centièmes et avait été effectué par Noémie Sauvage en 2001. /fco