Romain Christe s'adjuge le JuraDéfi

Romain Christe a remporté samedi le JuraDéfi 2018. Les organisateurs avaient mis sur pied une compétition individuelle, pour la deuxième fois après 2015. Et c'est le Bruntrutain qui a été le plus rapide chez les hommes dans les Franches-Montagnes. Il a disputé les six épreuves en 3h07'49''. Il a devancé le Chaux-de-fonnier Maël Vallat de 1'18'' et le sportif d'Ittingen Raphaël Vorpe de 7'10''. Au programme du jour, il y avait 4,8 km de roller, 9,5 km de course à pied, 0,5 km de natation, 6,7 km de course de montagne, 25,7 km de vélo de route et 17,6 km de VTT, soit 64,8 km d’effort.

Une athlète de 54 ans s'impose!

Chez les dames, la victoire est revenue à Ariane Gutknecht d'Allschwil en 3h58'58''. Cette spécialiste de gigathlon a terminé l'épreuve devant Fabienne Guélat de Salvenach (+ 7'51'') et Amélie De Marzo de Fleurier (+ 8'48''). 46 athlètes ont disputé l'épreuve en individuel.

Les Jardinsdesdents récidivent

Le JuraDéfi est aussi une épreuve par équipe. Déjà vainqueur l'an passé, l'équipe de Saignelégier, les Jardinsdesdents, s'est une nouvelle fois imposé en 2h56'18''. Gervais Gigon, Maxime Lachat, Gérard Glaus, Philippe Beuret, Dominique Guélat et Charles Rusterholz ont composé cette équipe gagnante. Elle a devancé Atopium de 3'21''. Les Vieilles Gloires ont pris le 3e rang avec 8'12'' de retard. Côté féminin, les Natur'elles ont été les plus rapides grâce à leur chrono de 3h30'46''. Laurance Locatelli, Laurence Donzé, Natacha Erard et Crystel Matthey faisaient partie des Natur'elles. Les ex-folles du stade, 2e, ont accusé un retard de 2'09''. 3e, les Crazygirls ont fini à 13'31'' de la première place. Au total, 95 équipes ont pris part à ce défi. /tey