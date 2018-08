Un Allemand dompte le Grand Raid

6 heures et 12 secondes, c’est le temps qu’il a fallu à l’Allemand Andreas Seewald pour remporter le Grand Raid samedi. Il a gagné la 29e édition de cette épreuve de VTT reliant Verbier à Grimentz. Le vététiste bavarois a survolé la course de 125km d'efforts et 5000m de dénivelé. Il a distancé le tenant titre, l’Italien Samuele Poro, relégué à 10’03’’. Le podium est complété par le Zurichois Kenny Looser, champion de Suisse de marathon (+ 12'42''). Trois autres Suisses ont signé un top 10. Christoph Sauser termine 4e, Arnaud Rapillard 9e et Marc Stutzmann 10e. Le cycliste de Movelier Andy Kläy signe le 26e chrono.

Côté féminin, Esther Süss s'est imposée pour la troisième fois après 2007 et 2008. L'Argovienne a franchi la ligne en 7h30'45’’, établissant un nouveau record de l'épreuve. Elle a devancé deux autres Suissesses, la Bernoise Cornelia Hug et la Valaisanne Florence Darbellay. La Jurassienne Sandra Stadelmann, 4e l’an passé, a terminé 9e en 9h11’30’’.

Au total, 2420 vététistes ont participé aux différentes épreuves.

Des régionaux sur le podium

Le Delémontain Steve Vogel a décroché un beau podium. Il a fini le parcours annexe de 93km entre Nendaz et Grimentz au 3e rang final. Il a terminé à 21 secondes du vainqueur, avec un temps de 5h08’21’’. Chez les dames, Katja Montani de Péry a aussi terminé sur la troisième marche du podium sur le même parcours. Elle a signé un chrono de 6h56’53’’.

Sur l’un des autres parcours de ce Grand Raid 2018, Micha Kloetzli et Silas Ummel se sont illustrés. Le Tramelot a pris la 2e place en 3h54’21’’. Le coureur de Cormoret est arrivé 3e du parcours (4h04’54’’) long de 68km entre Hérémence et Grimentz.

Les top 30 des régionaux

Verbier – Grimentz (125 km) dames

9e Sandra Stadelmann Hushi (Courtételle), 9h11‘30‘‘

Verbier – Grimentz (125 km) hommes

26e Andy Kläy (Movelier), 7h05‘09‘‘

Nendaz – Grimentz (93 km) dames

3e Katja Montani (Péry), 6h56‘53‘‘

5e Chantal Péquignot (Delémont), 7h41’13’’

Nendaz – Grimentz (93 km) hommes

3e Steve Vogel (Delémont), 5h29‘37‘‘

24e Christian Waelti (La Neuveville), 6h17’12’’

Hérémence – Grimentz (68 km) dames

7e Nadine Tendo (Courfaivre), 5h27’29’’

15e Isaline Bonnemain (Alle), 6h16’12’’

16e Anne-François Gallardo-Christe (Bressaucourt), 6h17’57’’

28e Mary-Line Boder (Orvin), 7h01’33’’

30e Elise Kaser (Court), 7h19‘07‘‘

Hérémence – Grimentz (68 km) hommes

2e Micha Kloetzli (Tramelan), 3h54’21’’

3e Silas Ummel (Cormoret), 4h04’54’’

14e Cédric Racine (La Neuveville), 4h28‘49‘‘

24e Nicolas Wisard (La Neuveville), 4h44’29’’

Evolène – Grimentz (37 km) dames

10e Mélitine Cerf (Seleute), 3h40’33’’

Evolène – Grimentz (37 km) hommes