Deux régionaux domptent le Moutier Trail Marathon

Alexis Montagnat-Rentier et Klasina Brunott ont remporté samedi l’épreuve de 42 kilomètres, d’un dénivelé positif de 2779 mètres autour de la cité prévôtoise. L’habitant de la Ferrière, qui participait à cette course pour la première fois, a devancé le Jurassien Fabrice Hertzeisen de 38 minutes et le Suisse Tony Marchand de 40 minutes. Surtout, le membre du Groupe Sportif Franches-Montagnes a abaissé la marque de référence de 2016 de près de 45 minutes. Son temps : 4h04'41'', soit une allure moyenne de 10,3 kilomètres par heure. La réaction d’Alexis Montagnat-Rentier.