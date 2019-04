Des régionaux triomphent aux 11 km de Nidau

Les 11 km de Nidau sourient à des athlètes du coin. Demian Schaedler de St-Imier s’est imposé en 37’15’’ sur le tracé biennois de course à pied samedi après-midi. Il a devancé le Fribourgeois Damien Girard de 1’42’’ et Christian Fischer d’Aarberg de 2’03’’.

Chez les dames, la course a été plus serrée. C’est Natacha Sieber de Bienne qui a bouclé les 11 km en tête. Elle a terminé en 44’58’’. Karen Schultheiss de Grand-Lancy, double tenante du titre, a pris la 2e place à 17’’ et Monique Hofer de Tschugg a complété le podium à 24’’.

Cette 39e édition des 11 km de Nidau, la 5e de la nouvelle formule, a recensé 412 participants. Il s’agit d’un nouveau record pour l’épreuve. /tri