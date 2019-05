Les courageux au rendez-vous de la Pop’uP Run

La Pop’uP Run disputée samedi à Moutier a permis aux coureurs les plus assidus de s’exprimer. Les sportifs pouvaient choisir de réaliser une boucle de 10km le nombre de fois qu’ils le voulaient jusqu’à un maximum de 50km. Chez les hommes, ils ont été six à parcourir la distance maximale. C’est le Biennois Gilles Champion qui l’a fait le plus rapidement avec un temps de 4h59’37’’. Il a précédé l’Ajoulot Pierre-Alain Vallat de 7’55’’ et le Prévôtois Joël Froidevaux de 11’54’’.

Chez les dames, la distance maximale a été de trois boucles. Seule la Tramelote Marie-Myrtille Rossel s’est présentée sur cette distance. Elle a réalisé un temps de 3h37’31’’.

Malgré une météo capricieuse, un peu plus de 200 athlètes ont pris part au travers des différentes catégories à cette 3e édition, qui comportait également un parcours de Nordic Walking. /ygo