L’espoir fait vivre les vieilles gloires s’adjuge le JuraDéfi

L’espoir fait vivre les vieilles gloires s’est offert un coup de projecteur samedi dans les Franches-Montagnes. L’équipe composée d’athlètes jurassiens et neuchâtelois s’est adjugée la 13e édition du JuraDéfi. Raphaël Dubaïl, Chistophe Stauffer, Mathias Vautier, Christophe Frésard, Illan et Christophe Pittier ont avalé les 63km de ce relais multisports en 2h53’38’’. Au terme d’un effort collectif qui mêlait roller, course à pied, natation, course de montagne, vélo de route et VTT, ils ont devancé les derniers vainqueurs, Jardindesdents, de 2’28’’. La formation Sonceboz SA a pris place sur la 3e marche du podium à 3’26’’.

Chez les dames, les Natur’elles ont remis ça. Comme l’année dernière, Emeline Parent, Christelle Jouille, Audrey Vuille, Elen Amiotte, Ludivine Baron et Laurie-Anne Serette ont été les plus rapides, avec un temps de 3h30’43’’. Les sportives tricolores ont précédé Joliatcycles.ch de 36’’. Les ex-folles du stade ont pris le 3e rang à 6’15’’.

Cette 13e édition du JuraDéfi a réuni 137 équipes, soit 42 de plus que l’année dernière ! /ygo