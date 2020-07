Portrait sportif : Anaïs Mischler

Elle est âgée de 21 ans et a le jet-ski dans la peau : dans notre série sportive du vendredi, on vous dresse le portait d’Anaïs Mischler de Sonceboz. La jeune femme vit sa passion depuis ses 14 ans. La pratique, qui consiste à effectuer des circuits faits de bouée le plus vite possible, est toutefois interdite en Suisse, du moins les entraînements. La jet-skieuse doit donc s’expatrier en Bourgogne pour répéter ses gammes. En parallèle, elle est normalement engagée dans le Championnat de France. Mais cette année, Covid-19 oblige, les compétitions devraient tomber à la trappe, comme l'a concédé Anaïs Mischler.