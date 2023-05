Des premières participations victorieuses sur la Juracime

Deux vainqueurs qui ont d’emblée affiché leurs ambitions sur les crêtes de la région. Demian Schaedler et Romane Gauthier ont gagné la Juracime lundi à Tavannes à l’occasion de leur première participation. Ils ont mené la 19e édition de cette course pédestre par étapes de bout en bout. Au total, 77 km pour 2'800 m de dénivelé étaient à parcourir entre vendredi soir et lundi matin sur cinq tronçons. Demian Schaedler a signé un chrono final de 5h26’40’’. L’Imérien a devancé le Bruntrutain Philippe Beuret de 13’12’’ et le Biennois Vincent Wahli de 19’37’’. Côté féminin, la Noirmonière Romane Gauthier a, elle, bouclé l’épreuve en 6h22’08’’. Le Breulotière Eleonore Paupe (+8’33’’) et Linda Hüppi de Brügg (+19’46’’) complètent le podium.

La Juracime faisait son retour quatre ans après sa dernière édition, avec des conditions météorologiques au beau fixe. Ce cru 2023 a rassemblé 197 athlètes, qui ont couru entre Tavannes et La Wertberg, Moutier et Les Genevez, Les Genevez et Les Reusilles, Orvin et Le Chasseral et Mont-Soleil et Tavannes. Les résultats en détail ici. /emu