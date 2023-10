Swiss Olympic souhaite une candidature pour les JO 2030

La Suisse doit à nouveau tenter d'organiser les Jeux olympiques. Swiss Olympic souhaite présenter une candidature au CIO pour les JO d'hiver 2030.

Le comité exécutif de la faîtière du sport suisse est renforcé dans son idée par les résultats d'une étude de faisabilité. La candidature doit être approuvée formellement par le Parlement du Sport le 24 novembre à Ittigen.

Selon l'étude de faisabilité, la Suisse a le potentiel, le savoir et le soutien de la population pour organiser les Jeux d'hiver olympiques et paralympiques dès 2030 selon un nouveau concept. L'événement serait dispersé sur plusieurs sites déjà existants dans les quatre régions linguistiques et largement couvert par des fonds privés.

Cérémonie d'ouverture à Lausanne

Du côté des cantons romands, Lausanne (patinage artistique, éventuellement short-track), Fribourg (hockey sur glace), Crans-Montana (ski alpin) et la Vallée de Conches (ski de fond) ont été retenus pour accueillir ces Jeux. Morgins serait le théâtre des épreuves de ski alpinisme si celles-ci sont maintenues d'ici là au programme. Capitale olympique, Lausanne accueillera aussi la cérémonie d'ouverture, celle de clôture étant prévue à Berne.

Les communes, cantons et exploitants d’infrastructures concernés par des compétitions ont tous transmis leur déclaration d'intérêt sur demande des fédérations de sports d'hiver impliquées dans le projet. A une exception près, la Ville de Berne: elle est 'certes favorable à la tenue de Jeux olympiques et Paralympiques, mais estime que le calendrier est trop serré en vue de 2030 ou 2034', souligne le rapport relatif à l'étude de faisabilité.

Double attribution pour 2030 et 2034

Le Comité international olympique (CIO) prévoit dès novembre les premiers échanges avec les candidats potentiels. Outre la Suisse, les Alpes françaises et la Suède ont fait part de leur intérêt pour les JO 2030.

Le CIO a annoncé la semaine dernière lors de sa session en Inde que les Jeux d'hiver 2030 et 2034 seraient attribués le même jour. Cette double attribution devrait en principe avoir lieu à l'occasion de la session du CIO en juillet prochain à Paris. Les JO 2034 semblent déjà promis à Salt Lake City, qui ne veut pas d'une organisation en 2030 trop proche de celle des JO d'été 2028 à Los Angeles.

Selon Swiss Olympic, la Suisse disposera d'ici la fin de la décade de treize des quatorze infrastructures 'modernes 'des sports d'hiver. Seul l'anneau pour le patinage de vitesse fait défaut, mais une solution pourrait être envisagée avec un stade existant dans un pays proche.

La situation serait alors similaire à ce que vit Cortina d'Ampezzo, qui a renoncé à construire une piste de glisse pour 2026 et se dirigera vers une installation à l'étranger pour le bob, le skeleton et la luge.

La Suisse a organisé à deux reprises déjà les Jeux olympiques d'hiver à St-Moritz en 1928 et 1948. Depuis, une candidature helvétique est régulièrement évoquée. Celle de Sion l'a été pour les JO 2002 et 2006, mais repoussée par le CIO. Ensuite, d'autres projets à Berne, aux Grisons et en Valais ont été balayés dans les urnes.

/ATS