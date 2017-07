Le Team Humard Vélo-Passion Renfer SA voit triple

Comme l’année passée, le Team Humard Vélo-Passion Renfer SA a signé un triplé lors de la Jolidon Classique. Cette course cycliste a vu dimanche le succès de Marc Dubois et Laurent Beuret, qui sont arrivés main dans la main à Saignelégier. Partis en échappée pratiquement dès le départ des Pommerats, les deux coureurs ont couvert les 114 km du parcours en 2h56'12''. Dans des conditions météorologiques difficiles, la 3e place est revenue à Yves Mercier, à 3'07''.



Côté féminin, la victoire est revenue à Crystel Matthey du Team Humard Vélo-Passion Renfer SA, avec un temps de 1h54'59'' sur 66km. Le podium est complété par les Ajoulotes Sarah Bonnemain (+1’49’’) et Stéphanie Schenk(+30’25’’). /comm+emu