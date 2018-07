Le Slovène Primoz Roglic vainqueur dans les Pyrénées

La 19e étape du Tour de France cycliste a tenu toutes ses promesses vendredi après-midi. Sur un parcours destiné aux grimpeurs c’est le Slovène Primoz Roglic qui s’est imposé. Les coureurs de la Grande Boucle ont affronté les derniers cols pyrénéens. Quatre ascensions au programme de cette journée dont les mythiques cols du Tourmalet et de l’Aubisque. Les coureurs ont relié Lourdes à Laruns pour un total de 200 km. Malgré des attaques à répétition entre les favoris dans la dernière ascension, c’est finalement dans la dernière descente, longue de 20 km que tout s’est joué. Sur une route technique et étroite Primoz Roglic s’est montré irrésistible et a pu creuser un écart de 19 secondes pour prendre le meilleur sur les autres favoris.

Au classement général, le Gallois Geraint Thomas reste en jaune avec désormais 2 minutes et 5 secondes d’avance sur Tom Dumoulin. Le vainqueur de l'étape du jour Primoz Roglic complète le podium avec un déficit de 2 minutes 24 sur le leader actuel de cette Grande Boucle.





Demain les coureurs ont rendez-vous avec un contre-la-montre long de 31 km entre Saint-Pée et Espelette avant de rallier Paris et les Champs-Elysées dimanche. /gjo