Bruno Vitali fait tomber son record aux Tchérattes

Comme l’an dernier, Marine Groccia s'est imposée chez les dames avec un chrono de 1h50’08’’, terminant ainsi à 4’34’’ de son record établi en 2017. La cycliste de Bassecourt termine devant les Vadaises Sandra Stadelmann-Hushi (1h56’35’’) et Nadine Tendon (2h04’47’’). Les participants aux circuits de 9,6 et 22,5 km de course à pied comptant pour la 5e étape du Trophée jurassien s’élanceront samedi à 17h. /jpi