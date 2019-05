Primoz Roglic s'impose sur le Pod

Primoz Roglic est le premier vainqueur d'étape du Tour de Romandie 2019. Le vainqueur sortant de l'épreuve a remporté mercredi sur l'Avenue Léopold-Robert la première étape du Tour de Romandie, qui menaient les coureurs de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds sur 168 kilomètres, au terme d'un final rempli de suspense et réservé aux costauds. Il s'empare du même coup du maillot jaune.





Quatre grands prix de la Montagne, 168 kilomètres, ce parcours s’annonçait relevé. Et 13 coureurs se sont d’emblée échappés dès le kilomètre 25 de la course, provoquant un écart qui allait se creuser jusqu’à frôler les 4 minutes. Tout était à refaire dans la montée du Col de la Tourne, dernier grand prix de la Montagne, qui allait marquer un premier tournant dans la course. C’est à cet endroit que le peloton s’est regroupé et que le maillot jaune Jan Tratnik a été lâché.

Un peloton d’une trentaine de coureur s’élancait dans la dernière ligne droite dans la vallée de La Sagne. Moment choisi par Emmanuel Buchman pour tenter une échappée. C’était sans compter l’une des dernières difficultés de la journée pas forcément relevée sur le profil de l’étape, la montée des Entre-deux-Monts, qui allait permettre à trois gros numéros de sortir du lot: Geraint Thomas (vainqueur du dernier tour de France), David Gaudu et Michael Woods talonnaient Emmanuel Buchmann au départ de l’ascension du Crêt-du-Locle. Le peloton, avec seulement une douzaine de coureurs, arrivait derrière pour entrer sur les Champs-Elysées chaux-de-fonniers, avec un regroupement à 400 mètres. Le Pod consacre finalement le vainqueur sortant Primoz Roglic, après un sprint massif, devant le Français David Gaudu. Il endossera le maillot jaune pour la 2e étape jeudi entre Le Locle et Morges. /lre