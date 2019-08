Encore un podium pour Antoine Bouzon

Antoine Bouzon monte à nouveau sur la boîte. Le Vaudois de 19 ans, qui porte les couleurs de la formation cycliste jurassienne du Team Humard Vélo-Passion, a pris le 3e rang du GP Tzamo. Cette course de 120 km s’est disputée dimanche à Savagnier dans le canton de Neuchâtel. Antoine Bouzon a franchi la ligne avec 1’52’’ de retard sur le vainqueur du jour, Jacob Klahre, et 56’’ sur le dauphin Elia Blum. Trois autres Jurassiens ont pris le départ de l'épreuve. Arnaud Tendon s'est classé 6e, Noa Roth 11e et Luca Marchand 16e. /comm-ygo