Le Tour de la Courtine remporté par un Ethiopien

Un cycliste éthiopien s’offre le Tour de la Courtine. Berhe Welay Hagos a remporté la 14e édition de l’épreuve organisée par le Vélo-Club Franches-Montagnes dimanche aux Genevez, après deux années blanches dues au coronavirus. Il a bouclé les 120 km en 2h43’45’’, devant les Suisses Ivangabriel Petrogalli et Olivier Stritt pour 4’’ et 5’’. Marcia Eicher s’est imposée dans la catégorie féminine sur 60 kilomètres. Elle a terminé le parcours en 1h28’02’’, un peu plus de 14’ devant sa seule concurrente de la journée, Mégane Choffat. Tous les résultats sont à retrouver ici. /tri