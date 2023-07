Pogacar-Vingegaard, duel en haute altitude au Tour

La 110e édition du Tour de France s'élance ce samedi de Bilbao, dans la ferveur du Pays basque espagnol. Tadej Pogacar semble le seul à paraître en mesure de priver Jonas Vingegaard du doublé.

Si les rivalités font le sel de tout sport, la Grande Boucle est particulièrement bien servie cette année avec le duel que tout le monde attend entre le Slovène et le Danois.

Vainqueurs des trois dernières éditions, ils évoluent un voire plusieurs crans au-dessus de la concurrence qui, sauf énorme surprise, se battra pour la troisième place.

De tous temps, le Tour de France a été transcendé par les grands mano a mano, Anquetil/Poulidor, Hinault/Lemond ou Schleck/Contador.

Le match entre Pogacar (vainqueur en 2020 et 2021, deuxième en 2022) et Vingegaard (deuxième en 2021, vainqueur en 2022) entre dans cette catégorie depuis leur formidable bataille l'année dernière dans le Galibier et le Granon, l'une des plus belles étapes de montagne de l'histoire de l'épreuve.

Samedi, on pourrait les retrouver au coude-à-coude d'entrée lors de la première étape la plus difficile de ces cinquante dernières années, selon Thierry Gouvenou, le traceur du parcours.

De fait, avec ses 3300 mètres de dénivelé, les côtes de Vivero et de Pike en juges de paix, elle sera déjà un rendez-vous pour hommes forts. Des coureurs de classement général, mais aussi des puncheurs de la trempe de Mathieu van der Poel, Wout Van Art ou Julian Alaphilippe qui rêvent de se parer de jaune d'entrée.

30 cols, un record

La suite est à l'avenant. Avec 30 cols, un record, la traversée des cinq massifs de l'Hexagone et un seul contre-la-montre, de 22,4 km et en côte, le Tour 2023 est un appel du pied assumé aux grimpeurs.

Marie-Blanque, Aspin et Tourmalet dans les Pyrénées, le fantasmé Puy de Dôme dans le Massif Central, de retour 35 ans après, le Grand Colombier dans le Jura un 14 juillet, le col de la Loze dans les Alpes et une étape à cinq ascensions dans les Vosges à la veille de l'arrivée à Paris : c'est une orgie de montagne qui attend les coureurs.

En l'absence de Geraint Thomas, Remco Evenepoel et Primoz Roglic, David Gaudu et Romain Bardet font partie des nombreux prétendants au podium, avec les Espagnols Enric Mas et Mikel Landa, les Australiens Ben O'Connor et Jay Hindley, les Sud-Américains Richard Carapaz et Daniel Martinez ou encore le Danois Mattias Skjelmose.

/ATS