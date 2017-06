Develier triomphe en Coupe jurassienne

Bassecourt a accueilli lundi la crème des footballeurs de la région. Le stade des Grands-Prés recevait les finalistes de la Coupe jurassienne. La partie la plus alléchante était la rencontre qui opposait Develier à Boncourt, deux pensionnaires de 2e ligue. Et ce sont les Vadais qui se sont imposés, 2-0. Une victoire logique pour les Escargots qui se sont montrés plus rapides et plus tranchants que les frontaliers. L’expérimenté Claude Stadelmann a ouvert le score après cinq minutes de jeu et a fait profiter le public de tout son talent. Geoffroy Tavier a doublé la mise peu après la demi-heure de jeu. Du côté de l’US Boncourt, la déception était forcément de mise. Les frontaliers n’ont tout simplement pas existé dans cette finale. Ils étaient pourtant les favoris, grâce à leur 4e place au classement de 2e ligue. Mais l'entraineur Thomas Parietti n'a pas trouvé la solution face à la solide formation vadaise.

Franches-Montagnes champion en 4e/5e ligue, GFV gagne chez les dames

Dans la finale de 4e et 5e ligue, Franches-Montagnes a battu péniblement La Courtine 1-0. Le match n’a pas atteint des sommets, il y avait en effet peu d’occasions à se mettre sous la dent. Chez les dames, c’est le Groupement Féminin Vallée qui s’est imposé 2-0 face à Fontenais. L’équipe vadaise évolue une ligue plus haute que son adversaire du jour mais elle a appris sa relégation ce week-end. Et chez les juniors E, la victoire est revenue au FC Moutier qui a battu Cornol 2-1 en finale d’un tournoi qui a réuni douze équipes. /tey