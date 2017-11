Le FC Moutier poursuit sa route

Le FC Moutier est toujours en lice pour participer à la Coupe de Suisse de football 2018/2019. Les « bleu et blanc » se sont imposés 6-2 (1-1) sur le terrain de Richemond samedi lors du 1er tour des qualifications. Les Fribourgeois militent tout comme eux en 2e ligue interrégionale. Alors que le score était de 1-1 à la mi-temps, les joueurs de David Quain ont fait la différence en 2e période. Les réussites des visiteurs ont été inscrites par Amine Boukaoui et Cédric Hulmann qui signent tous deux un doublé, ainsi que par Sofiane Achour et Dylan Choulat. Les Prévôtois doivent encore passer deux tours pour espérer figurer dans le tableau principal de la compétition. /emu