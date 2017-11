La Suisse disputera la Coupe du monde !

L’équipe de Suisse de football verra la Russie. Les Helvètes ont décroché leur ticket pour la phase finale de la Coupe du monde l’été prochain. Le match nul 0-0 concédé dimanche à Bâle face à l’Irlande du Nord lors du match retour leur permet d’enlever ce barrage, après leur succès 1-0 jeudi à l’aller à Belfast. La Nati se qualifie ainsi pour une 4e Coupe du monde de rang.

Même si les Nord-Irlandais ont offert une autre réplique dimanche, la Suisse valide son ticket à l'issue d'un match qu'elle a eu toutes les peines du monde à maîtriser. Le public ne fut pas dupe. Les sifflets adressés à Haris Seferovic sur un raté presque impardonnable à la 85e minute traduisaient bien sa colère. La Suisse a un peu plus de six mois devant elle pour monter en régime. La défaite de Lisbonne contre le Portugal et ce barrage retour laborieux auront le mérite de ramener sur terre des joueurs et des supporters qui se sont peut-être vus trop beaux.

Une autre Irlande du Nord

Trois jours après avoir livré une faible performance à Belfast, les Nord-Irlandais n'ont pas attendu trois minutes pour porter le danger avec une frappe splendide de Chris Brunt que Yann Sommer déviait en corner. Le latéral de West Bomwich devenait ainsi le premier visiteur à se procurer une véritable chance depuis le début de ce barrage. Ce même Brunt récidivait à la 16e sur un tir qui était cette fois trop sur le gardien helvétique. Entre-temps, les Suisses avaient galvaudé deux chances en or par Haris Seferovic (5e) et par Blerim Dzemaili (9e).

Sur une pelouse qui ne favorisait pas vraiment le jeu au sol, la Nati a peiné pour imposer son football. Les bonnes dispositions de Xherdan Shaqiri ne suffisaient pas pour éclairer vraiment le jeu d'une équipe qui, en raison de l'acquis du match aller, pouvait légitimement s'interroger sur la conduite à tenir : attaquer sans relâche pour plier l'affaire quitte à se faire contrer ou évoluer avec le frein à main. A l'heure de jeu, après deux chances ratées par Steven Zuber et par Ricardo Rodriguez et surtout cette tête de Conor Washington qui frôlait le poteau droit de Sommer à l'issue d'une rupture provoquée par une mésentente entre Shaqiri et Granit Xhaka, ce débat était clos. Il fallait tenir et ne plus se livrer. La Nati peut dire un grand merci à son latéral Ricardo Rodriguez qui s'est fait l'auteur d'un sauvetage sur la ligne en toute fin de partie. /ats+emu