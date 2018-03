La chasse au FC Bienne est rouverte

Le FC Bienne est-il indéboulonnable ? C’est la question qui se pose à l’entame du 2e tour du championnat de 2e ligue interrégionale de football. La reprise est prévue ce week-end. Le FCB tentera de conserver sa 1re place et de fêter une deuxième promotion en deux saisons. Le FC Tavannes/Tramelan et le FC Moutier chercheront à lui mettre des bâtons dans les roues.

La jeunesse du FCTT

Deuxième à six longueurs de Bienne, le FC Tavannes/Tramelan veut confirmer. Il a été l’équipe surprise du 1er tour. Pas de quoi donner des ambitions démesurées à son directoire. Si un objectif de promotion existe, c’est celui de mettre en avant la jeunesse, non pas d’accéder à l’échelon supérieur. TT veut profiter de ses 16 points d’avance sur la zone rouge pour aligner des jeunes. Mais attention, « on ne va pas leur faire de cadeau, ils devront prouver qu’ils méritent de jouer », clame le président Loïc Chatelain. Il avoue que ce serait du bonus de terminer meilleure équipe du Jura bernois, mais ne fait pas une fixation de décrocher un rang devant le FC Moutier.

Des compétiteurs au FCM

Même son de cloche du côté prévôtois. « On n’est pas dans un championnat Moutier – TT », rappelle John Domon. Le président n’a pas changé les objectifs de son équipe pour ce printemps, après la 4e place décrochée à la fin de l'automne. Le FCM veut se stabiliser dans le haut du tableau, si possible sur le podium. Il évitera ainsi de trop regarder derrière. Quant à savoir s’il peut aller titiller le FC Bienne, John Domon dribble adroitement en déclarant qu’il attend de son groupe un esprit de compétiteur. Le président prévôtois avoue tout de même qu’il sera « difficile de concurrencer le FCB ».

En route pour la 1re Ligue à Bienne

« Si on gagne le match de reprise, les portes de la promotion seront largement ouvertes ». Ces mots, ce sont ceux de Dietmar Faes. Le président du FC Bienne n’a jamais voulu cacher les ambitions de son club. L’équipe sort d’une bonne préparation hivernale. Du positif en a été retiré, même dans la défaite qui a conclu la série de matches amicaux. « Ça permet d’apprendre des choses sur notre équipe », avance le président seelandais. Dietmar Faes rappelle aussi que la mission de son FCB ne sera pas de tout repos ce printemps. « Chaque club qui nous affronte veut nous battre », lance-t-il en ayant remarqué que les équipes adverses parviennent à élever leur niveau de jeu face à Bienne. Il ne cache pas non plus que la pression peut freiner ses joueurs. Malgré cela, l’optimisme est de mise en terre seelandaise. On prépare même déjà le retour en 1re Ligue.

Le FC Bienne se frottera à Moutier pour son match de reprise. Ce sera dimanche à 15h à la Tissot Arena. Tavannes/Tramelan doit en découdre avec Konolfingen samedi à 16h. Cette partie risque toutefois fort d’être reportée. /msc