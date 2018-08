Cornol surprend Tavannes/Tramelan

Victoire surprise pour le FC Cornol - La Baroche jeudi soir. Les footballeurs jurassiens ont battu le FC Tavannes/Tramelan 2-1 (0-0) jeudi soir à La Bâloise Stadium de Tavannes. Tout s'est décidé sur un penalty pour les Jurassiens à la 87e minute. Deuxième match et deuxième succès pour les Ajoulots, désormais seuls en tête de 2e ligue interrégionale. C'est en revanche la soupe à la grimace pour le FCTT qui aligne une deuxième défaite de rang.

Tavannes/Tramelan domine mais ne parvient pas à marquer

La rencontre entre les deux équipes a été longtemps indécise. La première occasion est venue du promu. Sur un très bon service, l’attaquant ajoulot Hervé Tschanz aurait pu ouvrir le score mais a marché sur le ballon lors du dernier geste. Cette première occasion a finalement été la dernière de la première mi-temps pour les Jurassiens. Ce sont les joueurs de Steve Langel qui ont l'emprise sur le match. Suite à un très bon mouvement orchestré sur la gauche, Donovan Ducommun s’est heurté une première fois au portier du FCC Alexandre Oudot. A la 20e minute de jeu, c’est une nouvelle fois le numéro 22 du FCTT qui a manqué un nouveau duel. Quelques secondes plus tard, Kevin Studer a vu sa frappe raser la transversale. Les chances de but se sont alors raréfier et les duels se sont intensifiés.

Une situation enfin débloquée

Au retour des vestiaires, les joueurs de Steve Langel n’ont pas ménagé leurs efforts et ceux-ci ont été récompensés. Suite à un long ballon mal interprété par la défense ajoulote, le jeune David Neto, 18 ans, en a profité pour ouvrir le score. La réponse des Jurassiens ne s’est pas faite attendre, et de quelle manière ! Valentin Hayoz, sur un coup-franc de 25 mètres, a réussi à loger le ballon dans la lucarne du deuxième poteau. Un véritable bijou. Cornol aurait pu, voire dû, prendre l’avantage à l’heure de jeu. Tout d’abord par Roman Huber qui s’est retrouvé seul face au portier adverse mais qui a vu sa frappe s’envoler. Puis quelques secondes plus tard par Hamza Chouabi qui a manqué son duel. On voyait alors la partie se terminer sur un nul. Mais sur une remise en jeu, la défense du FCTT s’est fait prendre de vitesse par Roman Huber qui a été séché par le gardien Anthony Geiser dans la surface. Martin Riedo ne s’est pas fait prier pour donner l’avantage à ses couleurs. Une défaite difficile à encaisser pour les coéquipiers du capitaine Yannick Tellenbach. Mais un succès important pour le promu ajoulot. /tey