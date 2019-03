Le FC Tavannes/Tramelan partage l’enjeu

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour le FC Tavannes/Tramelan. Les footballeurs du Jura bernois ont partagé l’enjeu avec Dornach 1-1 (0-1) samedi à Tavannes en 2e ligue interrégionale. Gaëtan Habegger a égalisé pour les « rouge et jaune » à l’heure de jeu. Ce point glané face à un adversaire de milieu de classement permet aux joueurs du Jura bernois de prendre un bonus de 7 unités sur le premier relégable, mais avec un match de plus à jouer. /lge-emu