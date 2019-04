Trois points qui font du bien au moral et au compteur du FC Tavannes/Tramelan. Les footballeurs du Jura bernois ont dominé Köniz 1-0 (0-0) samedi sur leur pelouse tramelote. L’unique but de la partie a été inscrit par Donovan Ducommun à l’heure de jeu. Malgré cette première victoire du printemps, les « jaune et rouge » restent 9e du classement, mais prennent 9 unités de bonus sur la zone rouge. /emu