Un deuxième titre de suite pour Young Boys

Young Boys récidive! Le club bernois de Super League de football est désormais assuré de décrocher son deuxième titre de champion de Suisse consécutif, et ce, sans avoir joué. Il profite du match nul 0-0 concédé par son dauphin, le FC Bâle, face à Grasshopper samedi soir. Avec désormais 22 points d'avance et un match en moins que les Rhénans, YB ne peut plus être rejoint en tête du classement. /amo