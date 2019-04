Tavannes/Tramelan rentre bredouille

L’air bâlois ne convient pas au FC Tavannes/Tramelan. Les joueurs de Steve Langel ont été battus à Liestal 4-2 samedi après-midi en 2e ligue interrégionale de football. Ils ont tenu le choc durant plus d’une demi-heure, Gaëtan Habegger (23e) répondant à l’ouverture du score précoce de la formation rhénane (3e). Les « sang et or » ont ensuite craqué en encaissant trois buts en à peine plus de vingt minutes (43e, 55e et 65e). La réduction de l’écart de Benjamin Mercier en fin de rencontre (80e) n’a rien changé au résultat final.

Le FCTT reste 9e du classement avec neuf points d’avance sur la barre. Il est aussi à huit longueurs du podium. /tri