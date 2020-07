Le FC Bienne en finale de la Coupe du Seeland

Le FC Bienne n’avait besoin que d’un point pour se qualifier pour la finale de la Coupe du Seeland. C’est désormais chose faite. Les footballeurs de 1re Ligue ont dominé une sélection des clubs de 2e ligue de Lyss et Aarberg 4-1 lundi soir à Lyss. Nathan Garcia et Mike Natoli ont permis aux hommes d'Anthony Sirufo de prendre les devants en 1re mi-temps. Le FCB a vu son adversaire réduire après l'heure de jeu avant de s'échapper à nouveau en fin de match grâce à Nathan Garcia et Alban Mulaj.

Ce succès permet donc au FC Bienne de se qualifier pour la finale de la Coupe du Seeland. Elle se tiendra mercredi soir à 20h30 à Lyss. Les Biennois défieront Münsingen, pensionnaire de Promotion League. /ami-msc