Quatre matches pour le maintien

Le mois de juin s’annonce des plus chauds sur les pelouses de Chalière et de l’Allianz Suisse Stadium. Après plus de sept mois d’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19, le championnat de 2e ligue interrégionale de football reprend ses droits ce week-end. Une fin de saison corsée attend le FC Moutier et le FC Tavannes/Tramelan. Les deux équipes ont du pain sur la planche pour assurer leur place à ce niveau de jeu. Alors qu’il reste quatre matches à jouer, le FCM possède un point d’avance sur la barre. Le FCTT est dans une position plus délicate encore. Il occupe la place de lanterne rouge à quatre longueurs du maintien.





Maigre effectif en Prévôté

Le FC Moutier lancera son opération sauvetage ce dimanche (à 15h30 à Chalière face à Old Boys). Deux membres du top 4 figurent à son programme (Old Boys et le leader Thoune M21), tout comme deux adversaires directs dans la course contre la relégation (Bubendorf et Köniz). Des rendez-vous que le FCM abordera avec un effectif allégé. Il a enregistré neuf départs pour trois arrivées cet hiver, si bien que son contingent ne possède plus que 16 éléments, dont deux gardiens. « Heureusement qu’il ne nous reste que quatre matches et pas 20 », s’exclame l’entraîneur prévôtois Alain Villard. Le technicien craint particulièrement les blessures sur ce sprint final, mais affiche une certaine confiance.