« Un bon papy avec les joueurs et un dirigeant ferme, sans histoire »

« Surpris dans le timing mais il a réalisé des résultats fantastiques et faire mieux devenait compliqué », c’est ainsi que notre consultant football Bertrand Choffat, ancien formateur auprès de l'Association suisse de football, réagit à l’annonce mardi soir du départ du sélectionneur de la Nati Vladimir Petkovic. Après sept ans et un record de près de 80 matches à la tête de l'équipe de Suisse de football, « le bilan est très positif. Petkovic a qualifié l’équipe de Suisse pour l’Euro, la Coupe du monde. Donc on peut dire merci beaucoup à Vladimir Petkovic », selon Bertrand Choffat. « Il laisse quelque chose de très chaud. Ça sera compliqué de faire beaucoup mieux », ajoute-t-il.