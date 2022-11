Coupe du monde: les 26 joueurs suisses sont connus

Murat Yakin a dévoilé la liste des 26 joueurs qui composeront l'équipe de Suisse lors de la Coupe du monde au Qatar. Quatre gardiens y figurent, dont Yann Sommer et Jonas Omlin, actuellement blessés.

Les deux hommes ne jouent pour l'instant pas, mais ils devraient être opérationnels pour le tournoi au Qatar, peut-être pas au début mais ensuite. Cela dépendra de leur rapidité de guérison.

Le milieu des Young Boys Fabian Rieder a été convoqué pour la première fois. Les deux principaux absents de la liste sont Kevin Mbabu (Fulham) et Steven Zuber (AEK Athènes). Ils sont tous deux de piquet, ainsi notamment que Cédric Itten (YB).

Sixième grand tournoi pour Shaqiri

Xherdan Shaqiri rejoindra Valon Behrami au nombre de participations à des phases finales. Après les Coupes du monde 2010, 2014 et 2018 ainsi que les Euro 2016 et 2021, l'international aux 108 sélections disputera son sixième grand tournoi. D'autres joueurs suisses, riches d'une grande expérience, se rendront également au Qatar. Environ la moitié de l'équipe a disputé au moins trois phases finales.

La Coupe du Monde 2022 sera par contre une première pour Michel Aebischer, Fabian Frei, Ardon Jashari, Philipp Köhn, Noah Okafor, Renato Steffen et Fabian Rieder. « Nous avons eu l'embarras du choix à certains postes. De nombreux joueurs ont fourni des prestations convaincantes au cours des dernières semaines et des derniers mois. Mais au final, j'ai dû me limiter à 26 noms. Je suis convaincu que ces 26 joueurs peuvent nous aider à tout moment à réaliser nos objectifs », a expliqué le sélectionneur.

/ATS