Les play-off rejetés, le modèle écossais privilégié

En mai, les clubs de la Swiss Football League s'étaient prononcés à une large majorité en faveur de l'introduction de play-off en Super League. Moins de six mois plus tard, ceux-ci sont déjà rejetés.

Lors de l'assemblée générale à Berne, les représentants des 20 clubs de la SFL se sont prononcés en faveur de la proposition du FC Zurich de disputer le championnat de Super League selon le modèle écossais à partir de la saison 2023/24.

La résistance s'est formée

La résistance aux play-off s'était rapidement formée au cours des dernières semaines. Dans pratiquement tous les stades, les supporters ont fait entendre leur voix contre cette formule, la jugeant injuste et inéquitable. Les groupes de supporters ont récolté près de 60'000 signatures, même des joueurs professionnels (comme Breel Embolo) ont signé. Le FC Zurich a finalement déposé une proposition visant à supprimer le mode des play-off. De nombreux clubs se sont joints à la démarche du président zurichois Ancillo Canepa.

Avant même le vote de vendredi, il était clair que la partie serait serrée pour les partisans des play-off. Le jour du vote, le FC Bâle, qui s'était auparavant tenu en retrait, a fait savoir dans un communiqué qu'il s'opposait lui aussi à ce mode.

L'augmentation de la Super League de dix à douze équipes n'a pas été discutée. Au lieu de play-off, les représentants de Super League et de Challenge League ont opté pour le modèle dit 'écossais'. Il s'agit d'un modèle hybride avec 33 tous où les équipes s'affrontent trois fois, puis encore cinq matches à jouer pour les six meilleures équipes qui déterminent les places en Coupe d'Europe. Les six moins bonnes équipes disputent elles aussi encore cinq matches supplémentaires sans enjeu particulier, hormis les formations concernées par la relégation. Ce mode avait déjà été discuté il y a deux ans et demi, mais il avait été rejeté à l'époque.

Pas de suspense

En renonçant à la finale des play-off, la Swiss Football League garantit qu'à l'avenir, la meilleure équipe continuera à jouer pour une place en Ligue des champions. Une finale de play-off entre le premier et le deuxième sur trois matches au maximum n'aurait pas permis de garantir cela. La porte aurait été ouverte au hasard.

En revanche la SFL n'est pas parvenue à injecter davantage de suspense dans le championnat. Ces dernières années, le champion s'est toujours assuré le titre de manière incontestée plusieurs rondes avant la fin. Au cours des huit dernières saisons, l'écart de points entre le premier et le deuxième était en moyenne de 16,4 points, si bien qu'il n'y a jamais eu de champion surprise.

