Nouveau test réussi pour le FC Bienne

Le FC Bienne assure à deux semaines de sa reprise en Promotion League de football. Les Seelandais se sont imposés face à Coffrane 3-1 samedi à la Tissot Arena. Le club neuchâtelois évolue en 1re Ligue. La nouvelle recrue du FCB, Yann Massombo a ouvert le score après une dizaine de minutes de jeu. Les deux équipes sont finalement rentrées au vestiaire sur le score de 1-1 après la première période. Christian Mourelle et Rinis Beqaj ont donné la victoire au FC Bienne en deuxième mi-temps. Deux cartons rouges ont été donnés dans cette partie après une altercation entre un joueur de Coffrane et Safet Alic. Contacté par RJB, le président du FCB, Dietmar Faes, a indiqué que Luis Mestre était toujours en test avec les Seelandais. Selon lui, le défenseur de 19 ans, entré en cours de jeu, a réalisé une bonne prestation et pourrait être officialisé dans les prochains jours. Le FC Bienne accueillera Concordia Bâle dimanche prochain pour un dernier match amical. /fwo