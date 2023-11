Le FC Erguël passera l’hiver sous la barre

Une défaite et des regrets pour le FC Erguël. L’équipe imérienne de 2e ligue interrégionale de football a perdu 3-2, samedi, sur le terrain synthétique de Concordia Lausanne. Il s'agissait du dernier match du premier tour pour la troupe d'Alain Villard. Tout avait pourtant bien commencé pour le FCE qui menait 2-0 après 20 minutes de jeu grâce à un doublé d’Eliot Halimi. Les Vaudois ont toutefois trouvé les ressources nécessaires pour égaliser avant le thé, puis pour prendre les devants à moins de dix minutes du coup de sifflet final. Au classement, le FC Erguël est dépassé par son adversaire du soir et se retrouve 13e et premier relégable, à égalité avec le FC Liestal, premier non-relégable, qui compte toutefois deux matches de moins au compteur. /mle