Une expulsion et tout s’effondre pour le FC Bienne

Un début de match tonitruant réduit à néant… le FC Bienne a connu un samedi après-midi frustrant en Promotion League de football. Les Seelandais ont perdu 3-2 sur le terrain synthétique de Breitenrain. Pourtant, tout avait commencé à merveille pour le FCB qui menait 2-0 dans ce duel après à peine plus d’un quart d’heure de jeu grâce à des buts de Thomas Perchaud et de Jonathan De Donno. C’est à la 37e minute de jeu que le tournant du match a eu lieu. Le Biennois Safet Alic a été expulsé par l’arbitre de ce duel. Après le thé, les joueurs de la banlieue bernoise ont rapidement marqué pour amorcer la « remontada ». Malgré une belle débauche d’énergie dans les dernières minutes de ce duel et quelques coups francs dangereux dans les arrêts de jeu, le FCB n’est pas parvenu à égaliser. Il voit son adversaire du jour revenir à égalité de points au classement de Promotion League. Le FCB est provisoirement 5e, mais pourrait perdre au moins un rang à l’issue du week-end.

Les Seelandais disputeront encore une rencontre avant la trêve hivernale. Ce sera dimanche prochain sur le terrain de la réserve du FC Lucerne. /mle