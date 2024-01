Rendez-vous sport : le football en salle pour « garder le rythme »

Malgré le froid et la neige, l’hiver n’est pas synonyme de repos pour tous les footballeurs de la région. Certains ont échangé les crampons pour les baskets et jouent en salle durant la saison froide. Le tournoi en intérieur de l’Association jurassienne de football (AJF) se tient sur deux week-ends à La Blancherie à Delémont et rassemble près de 1’000 juniors. Pour le responsable technique de l’AJF, le jeu en salle permet de « garder le rythme ». « Chez les enfants, ce n’est pas un problème », explique Cyrille Maillard au sujet de l'adaptation au contexte plus restreint de la salle, qui ajoute : « pour les actifs c’est un peu plus délicat, il y a des arrêts très brusques ». Le jeu demande aussi d’être « plus précis, la technique joue un certain rôle », dit-il encore. /mmi