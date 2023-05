Bâle s'impose 2-1 à Florence et peut croire en son étoile

Bâle peut plus que jamais espérer disputer la première finale européenne de l'histoire du football suisse.

Les Rhénans sont allés s'imposer 2-1 sur la pelouse de la Fiorentina en demi-finale aller de la Conference League.

Une nouvelle fois héroïque, le FCB a forcé la décision à la 92e minute sur une frappe puissante d'un Zeki Amdouni décidément intenable depuis le début de l'année. Cette victoire n'est pas imméritée même si les Bâlois ont souffert, en première mi-temps surtout il est vrai.

Cabral ouvre la marque

La sixième tentative sera donc peut-être la bonne. Ce FCB version 2022/23 s'est donné les moyens de faire mieux que le Bâle de 2012/13 (Europa League), les Young Boys de 1958/59 (Coupe des champions), le FC Zurich de 1963/64 et de 1976/77 (les deux fois en Coupe des champions) ainsi que les Grasshoppers de 1977/78 (Coupe UEFA), tous éliminés au stade des demi-finales.

Soutenu par plus de 2300 supporters dans un Stadio Artemio Franchi chauffé à blanc, le FC Bâle de Heiko Vogel a pourtant concédé l'ouverture du score à la 25e minute sur une tête d'Arthur Cabral, après un corner armé par le capitaine Biraghi et une remise de Martinez Quarta.

Cabral, qui avait fait les beaux jours du FC Bâle entre l'été 2019 et décembre 2021 (65 buts en 106 rencontres), signait alors sa septième réussite en doute matches dans cette Europa League 2022723. Mais ce but fut le seul encaissé par Marwin Hitz, qui n'a finalement été que rarement inquiété par une Viola guère efficace et dont le pressing fut bien moins impressionnant après la pause.

Diouf montre la voie

Les Rhénans avaient même pensé avoir ouvert la marque dès la 7e sur un contre rondement mené, mais tant le buteur Jean-Kévin Augustin que le passeur Zeki Amdouni étaient hors-jeu au départ de l'action. Le coup n'était pas non plus passé loin à la 19e, lorsque le portier de la Fiorentina Terracciano s'interposait sur un tir d'Andy Diouf après un rush de Dan Ndoye.

Diouf a finalement trouvé la récompense de ses efforts à la 71e, au terme d'une action initiée par Marwin Hitz et après un une-deux avec Taulant Xhaka (1-1). Sa frappe précise du pied gauche, armée à l'orée de la surface, a permis au FC Bâle de briser l'élan de la Fiorentina. Les Rhénans ont ensuite parfaitement tenu le choc, avant de faire chavirer leurs supporters dans les arrêts de jeu.

