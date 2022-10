Ballon d'Or 2022: Karim Benzema sans surprise

Karim Benzema (34 ans) a sans surprise été élu Ballon d'or pour la saison 2021/22. L'attaquant français du Real Madrid a été l'un des grands artisans de la victoire en Ligue des champions.

Le Français, qui succède à Lionel Messi (PSG), a été le meilleur buteur de la compétition avec 15 buts, dont notamment deux triplés contre le PSG et Chelsea. Il a aussi été le joueur le plus efficace en Liga en signant 27 buts, contribuant ainsi au titre national du Real.

Au classement final selon les votes de 100 journalistes spécialisés provenant de 100 pays différents, Karim Benzema a précédé le Sénégalais Sadio Mané (Bayern Munich) et le Belge Kevin de Bruyne (Manchester City).

Le Belge Thibaut Courtois, décisif lors du succès en Ligue des champions du Real Madrid, notamment en finale contre Liverpool, a quant à lui logiquement remporté le trophée Yachine honorant le meilleur gardien. Il a aussi fini 7e du classement général.

Lewandowski honoré

Le trophée Gerd Müller, qui récompense le meilleur buteur, est revenu au Polonais Robert Lewandowski, qui a quitté le Bayern Munich cet été pour Barcelone. Il a inscrit 57 buts en 56 matches toutes compétitions confondues la saison dernière. 'Lewy' avait battu le record de buts de Müller, décédé en août 2021 à l'âge de 75 ans, en une saison de Bundesliga en marquant 41 fois en 2020/21.

Coté féminin, le quatrième Ballon d'or de l'histoire a couronné pour la deuxième année consécutive l'Espagnole Alexia Putellas (Barcelone). Blessée, elle a manqué l'Euro en Angleterre cet été. Elle a devancé au classement deux Anglaises victorieuses de la compétition, à savoir Beth Mead et Sam Kerr.

Le trophée Kopa du meilleur jeune est revenu à Gavi (18 ans), le milieu de terrain du FC Barcelone. Il succède au palmarès à son coéquipier et compatriote Pedri.

L'engagement de Mané récompensé

Celui du prix Socrates, récompensant ceux qui s'engagent pour des projets sociaux et caritatifs, a été attribué à Sadio Mané, l'attaquant du Bayern Munich et ancien de Liverpool. Le Sénégalais fait énormément pour l'aide humanitaire et sociale dans son pays.

Il a été récompensé pour son investissement dans le développement de son village natal de Bambali, dans le sud du Sénégal, où il a notamment encouragé l'égal accès des garçons et des filles à la pratique du football. Mané y a également financé un hôpital et a promis de doter d'une pelouse synthétique le terrain de football de ce village de Casamance.

Manchester City a enfin été désigné comme club de l'année devant Liverpool et le Real Madrid.

