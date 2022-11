Benzema blessé à l'entraînement, examens médicaux à venir

Karim Benzema, sorti blessé samedi de l'entraînement, va passer des examens médicaux dans la soirée. Ceci pour déterminer la nature et la gravité de sa blessure.

Les Bleus débutent le Mondial mardi contre l'Australie.

L'attaquant du Real Madrid, blessé depuis octobre à une cuisse, avait pris part samedi à sa première séance collective depuis le début du rassemblement des Bleus, lundi à Clairefontaine.

Les règlements permettent à Didier Deschamps de remplacer un joueur blessé jusqu'à lundi, veille de l'entrée en lice au Qatar.

Un renoncement de Benzema, sacré Ballon d'Or 2022, serait un nouveau coup dur pour le sélectionneur des champions du monde, déjà privé sur blessure de ses milieux Paul Pogba et N'Golo Kanté, du gardien no 2 Mike Maignan, du défenseur Presnel Kimpembe et de l'attaquant Christopher Nkunku.

L'avant-centre de 34 ans est sur le flanc depuis quasiment un mois, son dernier match disputé en intégralité remontant au 19 octobre. Il s'est plaint de gênes persistantes à une cuisse depuis plusieurs semaines, sans que la nature de ses pépins physiques ne soit clairement établie.

/ATS