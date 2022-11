Forfait de Karim Benzema

Pas de Ballon d'Or à la Coupe du monde ! Terrassé par une nouvelle blessure, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour un nouveau coup dur pour l'équipe de France.

Convalescent depuis un mois, Karim Benzema a espéré voir le bout du tunnel, samedi, en participant à son premier entraînement collectif avec les Bleus. Mais il a dû l'écourter, victime d'une 'lésion' musculaire à la cuisse gauche, 'qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines', a expliqué la Fédération dans un communiqué.

'De ma vie je n'ai jamais abandonné mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait', a réagi le buteur sur Instagram. 'La raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde'.

A 34 ans, l'avant-centre ne disputera probablement jamais une deuxième Coupe du monde, après celle de 2014 qu'il avait terminée dans la peau de meilleur buteur français. Pour défendre son titre, la bande de Didier Deschamps va devoir faire sans l'ancien Lyonnais, revenu en grâce après le long bannissement (2015-2021) consécutif à 'l'affaire de la sextape'.

Une brume assez épaisse entourait l'état de santé de Karim Benzema depuis la mi-octobre. Il se plaignait de gênes persistantes à la cuisse droite depuis plusieurs semaines, sans que la nature de ses pépins physiques ne soit clairement établie.

Il a disputé son dernier match en intégralité le 19 octobre, un Elche-Real remporté 3-0 par les Madrilènes avec un but du Français, sacré Ballon d'Or deux jours plus tôt à Paris. Et il n'a pu jouer, depuis, qu'une petite trentaine de minutes le 2 novembre en Ligue des champions.

/ATS