La fédération portugaise dément les menaces de départ de Ronaldo

La fédération portugaise de football (FPF) a démenti que Cristiano Ronaldo, seulement remplaçant lors du dernier 1/8 de finale contre la Suisse (6-1), avait menacé de quitter la sélection.

'Une information publiée ce jeudi rapporte que Cristiano Ronaldo a menacé de quitter l'équipe nationale lors d'une conversation avec Fernando Santos, l'entraîneur national', écrit la FPF dans ce communiqué.

'La FPF précise qu'à aucun moment le capitaine de l'équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n'a menacé de quitter l'équipe nationale lors du stage au Qatar', ajoute la fédération.

Le démenti de la FPF intervient en réponse à un article du quotidien sportif portugais Record, qui écrit ce jeudi que 'Cristiano Ronaldo a menacé de partir'.

Selon Record, le joueur de 37 ans aurait eu un échange houleux avec son sélectionneur après avoir appris qu'il commencerait la rencontre contre la Suisse sur le banc, ce qui l'aurait amené à menacer de quitter la sélection, avant de finalement changer d'avis et de se calmer.

'Cristiano Ronaldo se construit chaque jour un palmarès unique au service de l'équipe nationale et du pays, qui se doit d'être respecté et qui atteste d'un degré d'engagement incontestable envers l'équipe nationale. Ainsi, le degré d'engagement du joueur le plus capé de l'histoire du Portugal a encore été démontré - s'il le fallait - lors de la victoire face à la Suisse, en 1/8 de finale de la Coupe du monde 2022', écrit encore la FPF.

Plus remplaçant depuis 2008

Lors de ce 1/8 de finale, Ronaldo n'était que remplaçant, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2008 en sélection. Il est entré à la 75e minute sans influer sur le match. A la fin de la rencontre, il a brièvement salué les supporters portugais et a rapidement rejoint les vestiaires.

Après le match, 'CR7' avait reçu le soutien de ses proches et notamment de sa compagne Georgina Rodriguez.

'Pendant que les 11 joueurs chantaient l'hymne, tous les objectifs étaient fixés sur toi. Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant les 90 minutes. Les fans n'ont pas arrêté de te réclamer et de crier ton nom', a-t-elle écrit sur Instagram.

