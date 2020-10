Le Champion en titre se reprend

Sans Xherdan Shaqiri resté cette fois sur le banc après ses 30 minutes de jeu mercredi à Amsterdam, Liverpool a redressé la tête en championnat. Les Reds ont battu Sheffield United 2-1.

Après la défaite à Aston Villa et le nul contre Everton, le Chanmpion en titre n'avait pas le droit à l'erreur. Mené au score après un pénalty provoqué par Fabinho à la 13e, il a renversé la situation grâce à des réussites de Rooberto Firmino (41e) et de la nouvelle recrue Diogo Jota (64e). Le transfuge de Wolverhampton tient désormais le rôle qui était dévolu il y a deux ans à Xherdan Shaqiri: celui du no 4 en attaque derrière le trio formé par Mohamed Salah, Firmino et Sadio Mané.

Dans la rencontre phare de ce samedi, Manchester United et Chelsea ont partagé l'enjeu (0-0). Dans ce match qui fut loin de tenir ses promesses, Chelsea a eu la confirmation qu'il pouvait à nouveau compter sur un gardien de valeur en la personne de l'ancien Rennais Edouard Mendy.

/ATS