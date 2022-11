Murat Yakin et la tentation du 3-5-2

Murat Yakin a réservé des surprises dans son onze de départ pour affronter le Ghana ce jeudi à Abu Dhabi. Sa composition d'équipe suggère une organisation en 3-5-2.

On trouve, en effet, trois défenseurs centraux devant Yann Sommer avec Fabian Schär, Eran Cömert et Manuel Akanji. Silvan Widmer et Ruben Vargas ont le profil pour jouer sur les côtés. En attaque, Xherdan Shaqiri fait la paire avec Breel Embolo.

Comme annoncé, Ricardo Rordiguez et Djibril Sow sont ménagés à une semaine des trois coups de la Coupe du monde contre le Qatar. L'absence de Sow permet à Denis Zakaria, en mal de temps de jeu, de débuter.

La Suisse évoluera dans la composition suivante pour affronter le Ghana à 14.00 (11.00 en Suisse).

Sommer; Schär, Cömert, Akanji; Widmer, Freuler, Xhaka, Zakaria, Vargas; Shaqiri, Emdolo.

/ATS