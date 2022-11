Super League: Saint-Gall écrase Sion 7-2

Le FC Sion a fait naufrage pour son dernier match de la saison. Lors de la 16e journée de Super League, les Valaisans ont été écrasés 7-2 chez eux à Tourbillon, après avoir ouvert le score dès la 5e.

Mario Balotelli avait alors transformé un penalty, mais cet avantage n'a servi à rien. Saint-Gall a rapidement pris le jeu à son compte, gagnant les duels et se montrant bien plus dynamique. Et une fois que Latte Lath a égalisé (27e), les Sédunois se sont littéralement écroulés.

Les Brodeurs ont ainsi marqué... quatre fois avant le repos, par Akolo (31e), Latte Lath encore (39e) et Görtler (43e/44e)! Le gardien Lindner, abandonné par une défense à la rue, a vraiment fait de la peine, lui qui a encore évité plusieurs buts.

Piteuse impression

Malgré un changement de système à la reprise, avec un 4-4-2 au lieu d'un 3-5-2 qui n'a pas fonctionné, Sion n'a pas pu réagir, tant s'en faut. Latte Lath (50e) et Stillhart (60e) ont encore salé l'addition contre une équipe qui a laissé une bien piteuse impression.

Les Valaisans, qui ont scellé le score par Saintini (90e), ont manqué de tout dans ce match, et la longue pause qui les attend risque d'être marquée par beaucoup de questions...

/ATS