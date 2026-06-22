Un 17e but pour Messi en phase finale

L'Argentin Lionel Messi a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire ...
Un 17e but pour Messi en phase finale

Un 17e but pour Messi en phase finale

Photo: KEYSTONE/EPA/JEFFREY MCWHORTER

L'Argentin Lionel Messi a pris seul la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde. Il a ouvert la marque lundi contre l'Autriche d'une reprise du gauche à la 38e.

Avec 17 réalisations, le capitaine argentin, qui dispute sa sixième Coupe du monde, compte désormais un but de plus que Miroslav Klose. Il avait rejoint l'Allemand à la faveur de son triplé la semaine dernière face à l'Algérie lors de l'entrée en lice des champions du monde argentins dans le Mondial 2026.

Le Brésilien Ronaldo complète le podium avec 15 réalisations, suivi du Français Kylian Mbappé, qui joue en Amérique du Nord sa troisième Coupe du monde, et de l'Allemand Gerd Müller (14 buts).

/ATS
 

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