De l’argent pour Steve Guerdat et les Suisses

Steve Guerdat et l’équipe de Suisse de saut d’obstacles sur le podium. Les cavaliers helvètes ont terminé à la 2e position du Prix des Nations du CSIO de Saint-Gall vendredi après-midi. Le Jurassien a fait un sans-faute avec son cheval « Bianca ». La chute d’une barre a coûté le sacre aux Helvètes. La Suisse n’a plus remporté ce concours depuis 17 ans et le sacre de 2000 à Lucerne. /ats + bbo