Grand Prix de Saint-Gall : pas de podium pour Steve Guerdat

Steve Guerdat ne monte par sur la « boîte » au Grand Prix du CSIO de Saint-Gall. Le cavalier jurassien a fini 5e de ce concours de saut d’obstacles dimanche après-midi. Sur son cheval « Hannah », il a réalisé deux parcours sans faute et échoue à plus de deux secondes du podium. La victoire a souri à l’Irlandais Bertram Allen alors que l’Helvète Paul Estermann occupe le 3e rang.

Autre Jurassien engagé, Edwin Smits s’est classé 40e de la compétition. Avec « Rouge Pierreville », il a été pénalisé de 12 points en première manche et ne s’est pas qualifié pour le second tracé.

Et plus tôt dans la journée, Edwin Smits et son cheval Dan Diego BZ ont pris la 4e place du Prix de la ville et du canton de Saint-Gall. /comm + ats + bbo